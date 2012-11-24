الاحتـلال يعتقل 4 مواطنيـن في جنيـن

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، ليلة أمس الجمعة، أربعة مواطنين من قرية طورة الغربية جنوب غرب جنين في الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا، أن قوة من جيش الاحتلال دهمت القرية واعتقلت أربعة شبان في ساعة متأخرة من الليلة، أجرت عمليات تفتيش واسعة في منازل المواطنين.

وأوضحت مصادر صحفية أن المواطنين هم عبد الله أحمد صالح قبها (22عاما)، ومراد مروح قبها (20عاما)، وأحمد صالح قبها (21 عاما)، ومجد الدين عدنان قبها(19 عاما).

ويأتي اعتقال هؤلاء المواطنين في ظل حملة الاعتقالات التي تشنها قوات الاحتلال بحق قيادات في حركتي حماس والجهاد الاسلامي بكافة أنحاء الضفة المحتلة.