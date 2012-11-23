الخرق الثالث للتهدئة.. اصابة شاب برصاص الاحتلال شرق خان يونس

أصيب شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة إثر قمع جنوده لمئات المواطنين الذين توافدوا على أراضيهم المحاذية للشريط الحدودي شرقي بلدتي عبسان الكبيرة وخزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.



يأتي ذلك بعد أن استشهد صباح اليوم الشاب أنور عبد الهادي قديح وأصيب عشرة مزارعين اخرين جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليهم في منطقتي شرق القرارة وعبسان الكبيرة، فيما اعتقلت أخر تمكن من تجاوز السياج الذي حدده الاحتلال كمنطقة عازلة .



وقالت وزارة الصحة إن الشاب قديح استشهد جراء إصابته برصاصة متفجرة في الرأس، مشيرة إلى أن إصابات المزارعين ما بين خطيرة ومتوسطة.