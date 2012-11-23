خرق ثانٍ للتهدئة..شهيد و16 إصابة برصاص الاحتلال شرق خان يونس

استشهد، صباح اليوم الجمعة، مواطن وأصيب 16 آخرون، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة على السياج الحدودي شرق خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأكد شهود عيان أن جنود الاحتلال المتركزين على السياج الحدودي، أطلقوا النار باتجاه المزارعين الذين كانوا يتفقدون أراضيهم المحاذية للسياج الحدودي، ما أدى إلى استشهاد المواطن أنور عبد الهادي قديح (21 عاما)، وإصابة 16 آخرين بجروح، وجرى نقلهم إلى مستشفى ناصر، حيث وصفت المصادر الطبية هناك جروحهم ما بين المتوسطة والحرجة.

ولفتوا إلى أن قوات الاحتلال لا تزال تطلق النار باتجاه المواطنين والمزارعين في تلك المنطقة.

وكان شابان أصيبا، مساء أمس الخميس، بجروح طفيفة ومتوسطة، بعد أن أطلق جنود الاحتلال المتمركزين على السياج الحدودي، النار باتجاه مسيرة سليمة شرق خان يونس، احتفالا بتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يشار إلى ان المواطنين توجهوا منذ يوم امس لاراضيهم على الشريط الحدودي الممنوعين من الوصول اليها منذ سنوات وفق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه برعاية مصرية ويسمح للفلسطينيين بالعمل في اراضيهم الزراعية على الشريط الحدودي.

ويعتبر هذا الحادث الخرق الثاني للتهدئة بعد اصابة مواطنين امس في نفس المنطقة.