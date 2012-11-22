جليلي : هزيمة الكيان الاسرائيلي مؤشر على ضعفه المتزايد

اثر هزيمة الكيان الاسرائيلي في مواجهة المقاومة الفلسطينية اصدر امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي اليوم الخميس بيانا قدم فيه التهاني بهذا النصر .

وجاء في بيان امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان هزيمة الكيان الاسرائيلي في حرب ال33 يوما وال22 يوما وهزيمته الجديدة بعد ثمانية ايام فقط مؤشر على الضعف المتزايد لهذا الكيان وحماته الغربيين من جهة والقوة المتنامية للمقاومة من جهة اخرى .

واكد جليلي ان جمهورية ايران الاسلامية وكما في السابق تواصل دعمها للمقاومة بكل قوة وفخر وتحذر اميركا وسائر الحماة الغربيين للكيان الاسرائيلي من استمرار الدعم لهذا الكيان وجرائمه .

واضاف ممثل قائد الثورة الاسلامية في المجلس الاعلى للامن القومي في بيانه ان الجمهورية الاسلامية في ايران تدعو الدول الاسلامية الى التناغم مع تطلعات الامة الاسلامة في مجال اتخاذ المواقف الصريحة والخطوات العملانية لحماية المقاومة والشعب الفلسطيني وان تنوء بدورها اللائق على صعيد تحرير القدس الشريف .

واكد البيان ان ايران وضمن تقديم التهاني بهذا النصر للشعب الفلسطيني المظلوم تناشد الفصائل الفلسطينية ان تتضامن فيما بينها وتركز على خيار المقاومة باعتباره الخيار الوحيد لتحرير فلسطين وان تتابع بحكمة واقتدار ترجمة التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني على الارض .