بالتفصيل.. انتهاكات الاحتلال بحق الصحفيين خلال العدوان على غزة

دان مركز الدوحة لحرية الإعلام، بأشد العبارات استهداف الطائرات الإسرائيلية مباشرة للمكاتب الصحفية في قطاع غزة، مطالبا دولة الاحتلال بالوقف الفوري عن تعريض الصحفيين ومكاتبهم في غزة للقصف الجوي والاستهداف.

جاء ذلك خلال تقرير أصدره المركز، ووثق فيه تفاصيل الانتهاكات بحق الصحفيين خلال العدوان على قطاع غزة، وطالب فيه بتوفير حماية للصحافيين الفلسطينيين والصحفيين العاملين في قطاع غزة في تغطية أحداث الحرب على القطاع, داعيا لتوفير الأجواء المناسبة للصحفيين في أداء رسالتهم وضمان حرية الإعلام .

وقال المركز إنه في ظل الحرب الإسرائيلية التي استمرت ثمانية أيام على قطاع غزة, وعجز المجتمع الدولي بتوفير البيئة المناسبة للصحفيين في أداء رسالتهم وضمان حرية الإعلام,شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غاراتها على مناطق القطاع, حيث تعرض ثلاثة صحفيين للقصف المباشر ما أدى لاستشهادهم وتعرضت مكاتب صحفية للتدمير بصواريخ المقاتلات الحربية الجوية وألحقت أضرارا تدميرية وجزئية متفاوتة إضافة إلى إصابة عدد كبير من الصحفيين في قطاع غزة .

وتفاصيل هذه الانتهاكات كالتالي:

14/11/2012: استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية يوم الأربعاء منزل الصحفي جهاد المشهراوي الذي يعمل المشهراوي "مونتيرا" في مكتب BBC العربية في قطاع غزة مما أدى الى استشهاد ابنه الطفل عمر مشهراوي (11 شهراً) .

14/11/2012: اصيب الصحفي سمير خليفة مراسل التلفزيون السوداني نتيجة تساقط الزجاج على وجهه وجسده خلال تقله في مطقة تل الهوا عندما قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية احد المنازل .

15/11/2012: طال القصف الاسرائيليى منزل الصحفي سامي العجرمي ما أدى الى اصابة ابنته البالغة 9 سنوات في يدها وبتر ثلاثة اصابع .

16/11/2012: استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية يوم الجمعة ارض بجانب منزل مصور الوكالة الأوروبية علي إبراهيم نور الدين(27سنة) في منطقة الشيخ رضوان الشارع الثالث مما أدى إلى إصابات متوسطة لولده (71 عاماُ) وشقيقته (40 عاماً) وابنتها (8 سنوات)، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في المنزل.

16/11/2012: اصيب الصحفي مثننى النجار مراسل اذاعة القدس خلال توجهه الى منطقة القرارة في خانيونس جنوب القطاع لتغطية قصف احد المنازل عندما قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية مرة أخرى ما تسبب له حادث اصطدام بسيارة ورضوض وجروح في ذراعه وساقه.

16/11/2012: استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية مقر مؤسسة "فري ميديا" في منطقة الشيخ رضوان في قطاع غزة، مما أدى إلى تدميره بشكل شبه كلي .

18/11/2012: استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بثلاث صواريخ قسم التصوير والمونتاج في فضائية القدس الواقع في الطابق الحادي عشر من برج الشوا الحصري، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحاً, مما تسبب في إصابة جميع المتواجدين في المكتب من مصورين ومساعدين وسائق، بالإضافة إلى أضرار كبيرة في القسم وتدمير للمعدات, والإصابات كالتالي :

خضر الزهار: مصور ,(24سنة) , أعزب, بتر في قدمه اليمنى من تحت الركبة ورضوض

حازم الداعور:سائق الفضائية, (30سنة) متزوج لديه أربع أبناء ,أصيب بشظايا ورضوض واختناق شديد

محمد الأخرس:مصور,(23سنة), أعزب, شظايا في كل الجسم وإصابته متوسطة

حسين المدهون:مصور وفني صوت,(23سنة), أعزب, اختناق ورضوض

عمر الإفرنجي:مصور وفني صوت,(18سنة), أعزب, جروح في القدم

درويش بلبل:مسؤول قسم التصوير,(32سنة), متزوج , ولديه أربع أبناء, جروح طفيفة

إبراهيم لبد: مونتير,(23سنة), أعزب, جروح ورضوض

اشرف أبو عمرة : مصور لوكالات أجنبية , (27سنة) , متزوج , جروح ورضوض .

18/11/2012: تضررت عدة مكاتب صحفية في القصف الذي استهدف فضائية القدس في برج الصحفيين شوا حصري ومنها مكتب روسيا اليوم مما ادى الى تدمير مكتب القناة الناطق باللغة العربية في غزة, دون وقوع اصابات, واضرار في مكتب التلفزيون الالماني ومكتب وكالة الأنباء الفلسطينية وفا واضرار بالمعدات واجهزة الكمبيوتر في مكتب وكالة معا الاخبارية ومكتب راديو القدس وراديو الوان وراديو البراق ووكالة صفا الاخبارية .

18/11/2012: استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية برج الشروق الساعة السابعة صباحاً الذي يتواجد فيه عدد كبير من المكاتب الصحفية ووسائل الإعلام محلية واجنية , واستهدف القصف الطابق الرابع عشر والذي يتبع لمرئية الأقصى الأرضية ما أدى إلى احتراق شقتين بالكامل وتدمير محتوياتهما من أرشيف التلفزيون واستوديوهات ومعدات تصوير ووحدات مونتاج وأثاث دون وقوع إصابات.

18/11/2012:وتسبب القصف الإسرائيلي لمقر قناة الأقصى الأرضية أضرار في مكاتب إعلامية أخرى تقع في الطابق نفسه والطابق الرابع عشر وتعود المكاتب المتضررة إلى كل من شركة فلسطين للإنتاج الإعلامي ومكتب قناة ميادين ومكتب قناة أبو ظبي ومكتب قناة سكاي نيوز ومكتب قناة دبي, , برس T.V

19/11/2012: عاودت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهداف برج الشروق للصحفيين للمرة الثانية وتسبب القصف أضرار مادية في كل من مقر تلفزيون هنا القدس مما أدي إلى توقف البث حتى الآن, وأضرار في قناة MBC , ومكتب قناة العربية وقناة ابو ظبي وقناة مصر الفضائية وقاة ميادين .

19/11/2012: اصيب مساعد المصور في قناة MBC الصحفي محمد الاشقر بحالة اختاق عندما قصفت الطائرات الحربية الاسرائيلية برج الشروق للمرة الثانية .

19/11/2012: إصابة الصحفي من التلفزيون الجزائري "أسامة أبو زيد" اصابة طفيفة جرّاء القصف الأخير الذي استهدف مركز شرطة العباس .

20/11/2012: استشهاد المصوران الصحفيان في فضائية الأقصى الصحفي حسام سلامة (30سنة) والصحفي محمود الكومي (30سنة) عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارتهما بالقرب من برج الشفاء شارع النصر وسط مدينة غزة .

20/11/2012: استشهد الصحفي محمد أبو عيشة(24سنة) عندما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية سيارته بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة .

20/11/2012: تعرضت بناية برج نعمة التي تضم عددا من المكاتب الإعلامية في حي الرمال غرب مدينة غزة للقصف الجوي الإسرائيلي قبل منتصف الليل ما أدى إلى حريق هائل في المقر وأضرار في عدد من المكاتب الإعلامية في نفس البناية وبينها مكتب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأطلقت طائرات حربية إسرائيلية ثلاثة صواريخ على مكتب في الطابق السادس يعود لمؤسسة الثريا للإعلام ما أسفر عن تدمير كبير في المقر ،وألحقت بعض الأضرار في مكتب مدرسة الصحافة في الطابق السابع في البناية.

كما الحق القصف الإسرائيلي أضرارا بسيطة في مكتب وكالة الأنباء الفرنسية في الطابق الرابع ،حيث كان عدد من المصورين بداخله أثناء الضربة الجوية لكن أحدا منهم لم يصب بأذى.

20/11/2012: أصيب الصحفي عبد الرحيم الخطيب الذي يعمل لوكالات أنباء محلية وأجنبية برضوض في جميع أنحاء جسمه خلال تغطيته قصف الطيران الاسرائيلي أحد المنازل في منطقة عبسان في خان يونس جنوب قطاع غزة.

21/11/2012: تعرض مكتب قناة "الجزيرة" القطرية ومركز الدوحة لحرية الإعلام في غزة الواقع في برج الجلاء بجانب مجمع أبو خضرة إلى أضرار جسيمة لحقت بالمكان، جراء قصف مجمع أبو خضرة فجر الأربعاء، ما أدى إلى تدمير النوافذ وبعض معدات التصوير وتعطيل شبكة الاتصال , كما تسبب القصف في أضرار لإذاعة الأسرى , ووكالة اسوشيتد برس, والوكالة التركية .

21/11/2012: أصيبت الصحفية وسام ياسين مراسلة قناة الحرة بتشنج عصبي استمر لغاية صباح يوم الأربعاء بسبب القصف الذي طال برج نعمة قبل منتصف الليل.

21/11/2012:أصيب الصحفي أكرم السطري مراسل قناة pressT.V بجراح طفيفة بعدما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية ارض بجوار فندق البيتش الذي يضم عدد من الصحفيين الأجانب .