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وكالة الانباء الفرنسية تغلق مكتبها في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية

  • غزة (خـاص) - فلسطين اليوم
  • 13:55 - 21 نوفمبر 2012
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غادر العاملون في مكتب وكالة الانباء الفرنسية في قطاع غزة مكاتبهم نتيجة تضرره بفعل الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البناية المتواجد فيها المكتب مرتين .

واكد مراسلنا ان العاملين الذين يقدر عدد بنحو 20 عاملا قرروا مغادرة المكتب والعمل في اماكن متفرقة من مدينة غزة .

وكانت الطائرات الإسرائيلية استهدفت برج نعمة الذي يتواجد فيه مكتب وكالة الانباء الفرنسية وعدد من المكاتب الصحفية الفلسطينية مساء امس بعد أن جددت قصفه ظهر اليوم الاربعاء  مما أدى لاستشهاد طفل فلسطين .

يشار هنا ان قوات الاحتلال قتلت 3 صحفيين عبر استهداف المكاتب والمؤسسات الصحفية في غزة .

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