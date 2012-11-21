رام الله: نشطاء يعتصمون احتجاجاً على استقبال كلينتون بالمقاطعة

يعتصم العشرات من النشطاء الفلسطينيين في محيط مقر المقاطعة وسك مدينة رام الله بالضفة المحتلة، احتجاجاً على زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى رام الله.

و كانت مجموعات شبابية تطلق على نفسها "كلنا غزة" دعت أمس على مواقع التواصل الاجتماعي إلى التجمع الثامنة صباحا مقابل المقاطعة احتجاجا على زيارة كلينتون و التي تتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

و جاء في الدعوة التي تداولت على "الفيس بووك:"رفضا للدور الأمريكي المتواطئ والشريك في العدوان على شعبنا في غزة ندعوكم للتجمع غداً تمام الساعة الثامنة صباحاً مقابل قصر الحمراء لإيصال رسالة احتجاج لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون".

و حمل المتظاهرون يافطات كتب عليها باللغة الإنجليزية" السياسية منحازة لإسرائيل" و "إسرائيل ممولة من أمريكا" و "الأسلحة المستعملة لقتل أهل غزة أمريكية" و " أوقفوا دعمكم لإسرائيل لنستقبلكم".



