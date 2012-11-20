سرايا القدس تزف 3 مجاهدين وتواصل القصف الصاروخي على مستوطنات العدو

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها اليوم الثلاثاء (20/11) عن مواصلة القصف الصاروخي للمدن والمغتصبات والمواقع الصهيونية بصواريخ الجراد والـ107، في إطار معركة السماء الزرقاء لليوم الـ7 على التوالي, وفي وقت لاحق تمكنت سرايا القدس ولأول مرة استهداف ثكنة عسكرية صهيونية بمجمع اشكول بصاروخ كورنيت مما اسفر عن مقتل جندي صهيوني وإصابة عدداً آخر، واستهدفت كذلك السرايا بارجة عسكرية صهيونية بـ5 صواريخ برمائية لأول مرة .

وزفت سرايا القدس الثلاثاء ثلاثة من ابرز مجاهديها ارتقيا في غارتين منفصلتين وسط قطاع غزة وهما الشهيدين المجاهدين "محمد ابو عيشة" و"حسن الأستاذ" من مجاهدي سرايا القدس بكتيبة دير البلح، و"محمد عبد ربه بدر" احد مجاهدي الإعلام الحربي بلواء الوسطى.

ووصلت عدد الصواريخ بأنواعها التي أطلقتها منذ بدء العدوان على غزة إلى أكثر من 600 من بينها صاروخي فجر3 استهدف مدينة بات يام المحتلة، وصاروخ فجر5 استهدف مدينة تل الربيع "تل ابيب" وأكثر من 300 صاروخ جراد، كما زفت السرايا 8 شهداء من ابرز مجاهديها وقادتها استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة من بينهم الشهيد القائد المجاهد رامز نجيب حرب "أبا عبيدة" مسؤول الإعلام الحربي لسرايا القدس في لواء غزة، والذي ارتقى الى علياء المجد والخلود أمس الاثنين في عملية اغتيال صهيونية بغزة، بعد رحلة جهاد حافلة بالبطولات والتضحيات، في حركة الجهاد الإسلامي وسراياها المظفرة سرايا القدس وإعلامها الحربي المقاوم.

* وجاء حصاد سرايا القدس لليوم الـ7 لمعركة السماء الزرقاء الصاروخية على النحو التالي:

- صباحاً.. قصف بئر السبع وأسدود بـ5 صواريخ جراد، مما اسفر عن وقوع عدد من الاصابات واصابة مبنى وحافلة صهيونية باضرار كبيرة.

- صباحاً.. قصف مغتصبة حوليت بـ3 صواريخ 107.

- صباحاً.. قصف عسقلان بصاروخ جراد.

- صباحاً.. قصف مجمع أشكول بـ 4 صواريخ 107 واعترف العدو باصابة ضابط صهيوني بجراح.

- صباحاً.. قصف بئر السبع بصاروخي جراد.

-صباحاً.. قصف موقع بئيري بـ 6 صواريخ 107.

- ظهراً.. قصف مغتصبة أوفاكيم بصاروخ جراد.

- ظهراً.. قصف موقع صوفا بقذيفة هاون.

- ظهراً.. قصف موقع العين الثالثة بـ 3 صواريخ 107.

- ظهراً.. قصف موقع ايرز العسكري بصاروخي 107.

- ظهراً.. قصف موقع كوسوفيم العسكري بـ 3 قذائف هاون عيار 60 ملم.

- ظهراً.. قصف موقع العين الثالثة بقذيفتي هاون عيار 120 ملم.

- ظهراً.. قصف موقع زكيم بصاروخي 107.

- ظهراً.. قصف مجمع أشكول بـ 3 قذائف هاون.

- عصراً..قصف مجمع لاول مرة بصاروخ موجه من طراز "كورنيت" والعدو يعترف بوقوع قتيل وعدة اصابات.

- عصراً.. قصف بئيري بصاروخي 107.

- عصراً.. قصف أشكول بصاروخي 107.

- مساءً.. قصف اسدود بـ5 صواريخ جراد، والعدو يعترف بسقوط الصواريخ بمجمع تجاري مما اسفر عن اصابة العشرات من المستوطنين بجراح.

- مساءً .. استهداف بارجة عسكرية صهيونية في عرض بحر غزة بـ5 صواريخ برمائية تستخدم لاول مرة.

- مساءً.. قصف العين الثالثة وأشكول بـ4 صواريخ 107.

- مساءً.. قصف العين الثالثة واشكول بـ7 صواريخ 107.

- مساءً.. قصف بئر السبع بصاروخي جراد.

مساءً.. قصف نيريم بـ 3 صواريخ 107.

مساءً.. قصف أسدود بصاروخي جراد.

وزفت سرايا القدس ثلاثة من ابرز مجاهديها ارتقيا في غارتين منفصلتين وسط القطاع وهما الشهيدين المجاهدين : "محمد عبد ربه بدر" أحد مجاهدي الاعلام الحربي بلواء الوسطى والذي ارتقى للعلا في قصف صهيوني غادر ، والشهيدين المجاهدين "محمد ابو عيشة" و "حسن الأستاذ" من مجاهدي سرايا القدس بكتيبة دير البلح

وأكدت سرايا القدس على مواصلة القصف الصاروخي للمدن والمغتصبات والمواقع الصهيوني بصواريخ الفجر والجراد والقدس والـ107 والـهاون في اطار معركة السماء الزرقاء المتواصلة للرد على الجرائم والمجازر الصهيونية المستمرة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، وتأكيداً على المضي قدماً في خيار الجهاد والمقاومة كخيار استراتيجي لتحرير فلسطين من بحرها الى نهرها.

وشددت سرايا القدس على أن المعركة ستبقى مفتوحة مع العدو الصهيوني، وانه مازال في جعبتها الكثير من المفاجآت النوعية التي سوف تلقن بها الكيان الصهيوني دروساً قاسية ومؤلمة.

وزفت سرايا القدس 8 من خيرة قادتها ومجاهديها ارتقوا في عمليات استهداف منفصلة خلال معركة السماء الزرقاء وهم :"محمد ابو عيشة" احد مجاهدي السرايا بكتيبة دير البلح، و"محمد عبد ربه بدر" أحد مجاهدي الاعلام الحربي بلواء الوسطى" و "رامز نجيب حرب" مسئول جهاز الإعلام الحربي لسرايا القدس بلواء غزة، و"سيف الدين محمود صادق" احد القادة الميدانيين للسرايا بـ"لواء خان يونس، و"محمد رياض شملخ" احد مجاهدي السرايا بكتيبة تل الهوا والصبرة، و"أيمن اسليم" من لواء غزة، و"محمد ياسين" من لواء غزة، و"تامر الحمري" من لواء الوسطى.

الجدير ذكره أن سرايا القدس مازالت تواصل معركة "السماء الزرقاء" الصاروخية منذ يوم الأربعاء الماضي لحتى هذا اليوم، برشق المدن والمغتصبات الصهيونية بأكثر من 550 صاروخ وقذيفة من بينها صاروخ فجر3 استهدف بات يام، وفجر5 استهدف مدينة تل الربيع المحتلة "تل أبيب"، وأكثر من 250 صاروخ جراد، وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة عدداً من المغتصبين الصهاينة، وتدمير العديد من المنازل.ووفقاً لما نشرته الإذاعة العامة فإن صاروخاً فلسطينياً قد سقط بعد عصر اليوم الثلاثاء بالقرب من مبنى جماهيري في مدينة اسدود، كما أن 3 إسرائيليين أصيبوا بجراح وصفت إحداها بالخطيرة نتيجة سقوط صاروخين على منزل وسيارة بصورة مباشرة في مدينة عسقلان.