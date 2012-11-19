متابعة إخبارية : المجازر التي تستهدف المدنيين ما يميز اليوم السادس للعدوان على غزة

واصلت قوات الاحتلال ولليوم السادس على التوالي عدوانها على قطاع غزة مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة.

ومع استمرار هذه العدوان يتواصل نزيف الدم الفلسطيني المسفوح في شوارع غزة من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها، حيث بلغ عدد الشهداء الذين قضوا منذ فجر اليوم الاثنين جراء الغارات التي تشنها طائرات الاحتلال 16 شهيدا، ليرتفع العدد منذ بدء العدوان الى 93 شهيدا.

وإليكم مجمل الأحداث التي وقعت منذ الساعات الأولى لهذا اليوم الاثنين (سادس أيام العدوان على قطاع غزة)

وحتى اللحظة:

11:45 - استشهاد مسنة في غارة على بيت حانون شمال القطاع

11:15 - غارة إسرائيلية على ارض خالية شمال بيت حانون وأخرى في خانيونس

11:14 - صفارات الإنذار تدوي في كريات جات وجان يفني كريات ملاخي

11:13 - استشهاد المواطن رمضان احمد رمضان متأثراً بجراحه

11:07 - كتائب القسام تتبنى قصف المجدل "عسقلان" بخمسة صواريخ جراد، وإسرائيل اعترفت منذ قليل بإصابة احد الصواريخ مدرسة في المدينة، ما تسبب بإحداث أضرار جسيمة

11:00 - مئات الصحفيين الأجانب يصلون إسرائيل لتغطية العملية العسكرية على غزة

10:55 - المقاومة تطلق 4 صواريخ غراد على عسقلان، وسقوط أحداها على مدرسة في المدينة،

10:50 - شهيد في الغارة الإسرائيلية على تل الهوى، هو محمد شملخ (23 عاما) من الجهاد الإسلامي.

10:30 - شهيد واصابتان بينهما طفل في الغارة الأخيرة بتل الهوى.

10:25 - سقوط دفعة من الصواريخ على أشكول وشعار هنيغف بالنقب.

10:20 - إصابة 3 مواطنين بجراح خطرة جراء استهداف سيارة مدنية بحي تل الهوى بمدينة غزة.

10:36 ارتقاء الشهيد محمد شملخ من سرايا القدس في قصف صهيوني على ارض زراعية على تل الهوى

10:00 - محمود وعبد الله أبو خاطر شهيدان في غارة إسرائيلية شرق مدينة خانيونس

9:50 - وزراء الحكومة الإسرائيلية يصادقون على موازنة للتزود بمنظومة سادسة للقبة الفولاذية.

9:35 - الجيش الإسرائيلي: منذ بدء العملية العسكرية تم قصف 1350 هدفا في غزة.

9:20 - إصابة مواطن على الأقل في غارة جديدة على مجموعة من المواطنين بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

9:15 - وفد شبابي مصري مكون من 550 شاباً وشابة يغادر قطاع غزة بعد ساعات من زيارته للقطاع.

وفد من الأحزاب المصرية يصل اليوم إلى القطاع للتضامن مع الفلسطينيين والاطلاع على اثار العدوان الإسرائيلي

9:12 - تقارير عن فشل المساعي بين "حماس" وإسرائيل للتوصل لوقف النار.

9:10 - سقوط ثامنية صواريخ في منطقة شاعر هنيغف بمناطق مفتوحة، وصفارات الانذار تدوي في منطقة المجلس الاقليمي "اشكول".

9:00 - إصابة 3 مواطنين في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

8:50 - شهداء القصف على القرارة هم "عمر" و "ابراهيم" الاسطل، واصابة طفلة احد الشهداء بجراح حرجة حيث كانوا داخل ارض زراعية تتبع لهم.

8:45 - الجيش الإسرائيلي يقول ان سلاح الجو هاجم 80 هدفاً الليلة بغزة، ويديعوت تشير الى سقوط 8 صواريخ في النقب الغربي منذ صباح اليوم.

8:42 - سماع انفجار في إيلات والشرطة تبحث إمكانية سقوط صواريخ جديدة عقب العثور على صاروخ مساء أمس.

8:40 - استشهاد مواطنين في غارة استهدفت ارضاً زراعية في منطقة الكف بالقرارة شرقي خانيونس.

8:30 - وزير المالية الإسرائيلي وعضو الكابنيت "يوفال شتاينتز" يقول: خلال ساعات سيكون قرارنا إما مزيداً من الضربات أو الوصول إلى تهدئة.

8:10 - استشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة وهم "تامر وأمين وصلاح أبو بشير" جراء استهداف عربة كانوا على متنها بمنطقة البركة في دير البلح وسط القطاع.

7:40 - إصابة مواطنان على الأقل في غارة إسرائيلية على سيارة مدنية في دير البلح وسط القطاع.

7:10 - سقوط 6 صواريخ على النقب الغربي خلال الساعات الأربعة الأخيرة.

7:00 - الطيران الحربي يستهدف بخمسة قنابل ارتجاجي منطقة الانفاق.

6:45 - استشهاد المواطن جلال نصر (39 عاماً) متأثراً بجراحه الخطرة التي أصيب بها مساء أمس في غارة استهدفته امام منزله قرب دوار ابو شرخ شمال غرب القطاع، وقد استشهد نجله الطفل "حسين" (7 أعوام) الذي استشهد على الفور حينها.

6:30 - ارتفاع عدد شهداء مجزرة حي الزيتون التي استهدفت ثلاثة منازل إلى 4 منهم طفل، هو محمد الو ابو زور والمواطنة نسمة ابو زور، وسحر ابو زور، وعاهد القطاطي.

04:20 - سرايا القدس تقصف كريات ملاخي وأسدود بـ3 صواريخ جراد.

03:40 - استشهاد 3 مواطنين على الاقل واصابة 10 اخرين في قصف منزل بحي الزيتون.

03:20 - طائرات الاحتلال تدمر منزل في حي الزيتون.

03:00 - استشهاد المواطن محمد جندية اثر استهدافه من طائرة استطلاع بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

02:30 - الاحتلال يشن غارة بثلاثة صواريخ على موقع تابع لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس خلف ابراج زايد شمال القطاع.

02:10 - طائرات الاحتلال تدمر منزلاً يعود لآل العسكري بمنطقة تل الزعتر شرق جباليا واضرار جسيمة تطال منازل المواطنين المحيطة به.

01:45 - الرشق: رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل سيعقد مؤتمراً صحفياً الساعة الواحدة من ظهر اليوم الاثنين.

01:40 - هارتس تكشف ان الإسرائيليين الثلاثة الذين قتلوا في كريات ملاخي الخميس الماضي اصيبوا بصاروخ من القبة الحديدية عقب فشلها في اعتراض صاروخ للمقاومة.

01:30 - استشهاد الشاب عماد أبو حمدة متأثراً بجراحه التي أصيب بها في غارة من طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفته بمخيم الشاطئ.

01:10 - سلسلة غارات جوية وبحرية تطال مواقع للمقاومة وللشرطة البحرية وأراضٍ خالية في مناطق مختلفة من القطاع.

01:00 - حصيلة الغارات الإسرائيلية ليلة الاحد- الاثنين في القطاع 4 شهداء هم المسنة صبحة الحشاش والتي استشهدت جراء اقدام طائرات حربية على استهداف منزل نجلها شمال مدينة رفح ما ادي لتدميره بالكامل، فيما استشهد ثلاثة مواطنين اخرين في غارة على سيارة مدنية قرب محررة موراج وقد عُرف من الشهداء سيف صادق واحمد الاغا.

00:05 - الاحتلال يعترف بنجاة عائلة إسرائيلية من الموت جراء صاروخ أصاب منزلها في بئر السبع.