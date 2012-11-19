سرايا القدس تزف أحد مجاهديها وتواصل معركة السماء الزرقاء لليوم الـسادس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها اليوم الاثنين (11/19) عن مواصلة القصف الصاروخي للأهداف الصهيونية بصواريخ فجر3 والجراد والقدس والهاون والـ107، في إطار معركة السماء الزرقاء لليوم الـ6 على التوالي، لتصل عدد الصواريخ التي أطلقتها منذ بدء العدوان على غزة الى اكثر من 500 من بينها صاروخي فجر3 وفجر5 وأكثر من 250 صاروخ جراد، كما زفت السرايا اثنين من ابرز مجاهديها بـ"لوائي غزة وخان يونس"، ارتقيا في قصف صهيوني منفصل.





وقالت سرايا القدس أن مجاهديها الميامين مازالوا يستبسلون في معركة الدفاع عن شعبنا، بدك حصون المحتل بصواريخ فجر3 والجراد والـ107 والهاون. وجاء حصاد السرايا لليوم الـ6 لمعركة السماء الزرقاء الصاروخية على النحو التالي:





- فجراً.. قصف اسناد صوفا وكرم ابو سالم واشكول بـ6 صواريخ 107.





- صباحاً.. قصف موقع الكاميرا بصاروخي 107.





- صباحاً.. قصف أسدود بصاروخي جراد. واعترف العدو بسقوط أحد الصواريخ على مبنى ببلدة جان يبنا شرق أسدود.





- صباحاً.. قصف اشكول وبئيري بـ5 صواريخ 107.





- صباحاً.. معاودة قصف أسدود بصاروخي جراد.





- صباحاً.. قصف بئر السبع بـ4 صواريخ جراد.





- صباحاً.. قصف موقعي كيسوفيم بـ3 قذائف هاون.





-صباحاً.. قصف موقع ابو صفية العسكري بـ4 صواريخ 107.





- ظهراً.. قصف جان يفنا وأوفاكيم بـ5 صواريخ جراد.





- ظهراً.. قصف مدينة بات يام الواقعة جنوب تل ابيب لأول مرة بصاروخ فجر3.





- عصراً.. قصف بئر السبع بـ4 صواريخ جراد.





- عصراً.. قصف اسدود بـ4 صواريخ جراد.





- عصراً.. قصف كفار سعد والعين الثالثة بـ4 صواريخ 107.





- عصراً.. قصف عسقلان بـ3 صواريخ قدس.





وزفت سرايا القدس اثنين من مجاهديها وهما: "سيف الدين محمود صادق" 30 عاماً، احد قادتها الميدانيين بـ"لواء خان يونس، والذي ارتقى إلى علياء المجد والخلود في عملية اغتيال صهيونية جنوب قطاع غزة فجراً، و"محمد رياض شملخ" 23 عاماً، استشهد في قصف صهيوني غرب مدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد شهداء السرايا الذين ارتقوا للعلا منذ بد العدوان الصهيوني لـ5 شهداء وهم : "أيمن اسليم"، و"محمد ياسين" من لواء غزة، و"تامر الحمري" من لواء الوسطى، و"محمد شملخ" من لواء غزة، و"سيف الدين صادق" من لواء خان يونس.





وأكدت السرايا أن عملية السماء الزرقاء ستتواصل بتحقيق نصراً مؤزراً لشعبنا ومقاومته الباسلة التي مازالت تسطر أروع ملاحم العز والفخار، وان الاستمرار في الحرب ضد قطاع غزة ستجلب للكيان الصهيوني المزيد من الويلات، مشددة على أن المعركة ستبقى مفتوحة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.







الجدير ذكره أن سرايا القدس مازالت تواصل معركة "السماء الزرقاء" الصاروخية منذ يوم الأربعاء الماضي لحتى هذا اليوم، برشق المدن والمغتصبات الصهيونية بأكثر من 550 صاروخ وقذيفة من بينها صاروخ فجر3 استهدف بات يام، وفجر5 استهدف مدينة تل الربيع المحتلة "تل أبيب"، وأكثر من 250 صاروخ جراد، وأسفر ذلك عن مقتل وإصابة عدداً من المغتصبين الصهاينة.





















