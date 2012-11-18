تحذير للمواطنين..طائرات الاحتلال قصفت هدفًا بعد محادثة على الفيس بوك



تفاجئ المواطن الغزي "ح.م" بأنّ طائرات الاحتلال الصهيوني قصفت عدد من الأراضي الفارغة في مُحيط منزله بعد محادثة له مع أحد أقربائه عبر موقع "فيس بوك".

وقال "ح.م" لمراسل موقع "المجد الأمني" إنّه كان يتحدث مع أحد أقربائه المغتربين عبر الفيسبوك ليطمئن عليهم، فأخبر أقربائه المغتبرين دون سوء نية بأنّ المقاومة تقصف المغتصبات الإسرائيلية من خلف بيته ليتفاجئ بعدها بساعة بأنّ الطائرات قصفت عدة أراض فارغة بالقرب من منزله.

ويقول: "علمت بعدها أنّ شدة الضربات الصهيونية على المنطقة التي أقطن فيها جاء بعد تلك المحادثة دون علمي أنّ الاحتلال من الممكن أن يكون مراقبا لصفحات الفيس بوك والانترنت".

واغتالت طائرات الاحتلال الأربعاء الماضي نائب القائد العام لكتائب القسام أحمد الجعبري وأعلنت بعدها بدء عملية عسكرية ضد حركة حماس وقياداتها، فيما يتواصل العدوان لليوم الرابع على التوالي وخّلف حتى الآن أكثر من 60 شهيدًا وأكثر من 250 جريحا.

ويناشد موقع المجد الأمني جميع المواطنين بعدم التحدث عن تفاصيل تتعلق بعمل المقاومة عبر أي وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل لأن ذلك يشكل احداثيات مجانية للاحتلال.

ويؤكد "المجد الامني" على خطورة التهاون في التحدث عبر أي من وسائل الإعلام عن أي تفاصيل تتعلق بأعمال المقاومة وأماكن إطلاق الصواريخ.

وكان مصدر أمني مسئول أكّد للمجد الأمني أنّ الأجهزة الأمنية تترصد لعملاء الاحتلال في قطاع وتعمل على ملاحقتهم والتعامل مع الميدان بصمت وحكمة.