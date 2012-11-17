متابعة إخبارية لليوم الخامس.. استهداف أرض زراعية قرب مسجد البخاري وسط القطاع

ما زال جيش الحرب الصهيوني يواصل لليوم الخامس على التوالي شن هجماته الوحشية على أبناء الشعب الفلسطيني في مناطق متفرقة من قطاع غزة محدثة أضرار كبيرة منازل المواطنين.

وقد أدت الغارات الصهيونية حتى مساء اليوم الرابع للعدوان من استشهاد 46 مواطن وجرح أكثر من 450 آخرين وصفت جراحهم بالمتوسطة.

وكالة فلسطين اليوم الإخبارية تواصل تغطيتها لأخر مستجدات العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني.

إليكم أخر المستجدات..

1:40 غارة صهيونية جديدة بالقرب من مسجد البخاري وسط القاع

1:10 الزوارق الحربية الصهيونية مقابل الساحل الغربي لمدينة غزة تطلق نيران أسلحتها الثقيلة صوب منازل المواطنين بالقرب من مخيم الشاطئ دون أن يبلغ عن وجود إصابات حتى اللحظة

1:05 عدة اصابات في استهداف منزل المواطن علاء الأغا في السطر الغربي لمدينة خانيونس بأربعة صواريخ استطلاع وصاروخ أف16

1:02 طائرات الاحتلال تجدد قصفها لمدينة الشيخ زايد شمال قطاع غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين

0:59 أفاد مراسلنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال الصهيوني شنت سلسلة من الغارات على مواقع فارغة دون أن تؤدي إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين

0:53 طائرات الاحتلال تجدد غاراتها على رفح مستهدفة موقع لكتائب القسام دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين

0:32 العدو يعترف بمقتل مستوطن في بئر السبع جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية التي دكت المغتصبات رداً على استمرار العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا الفلسطيني

0:30 طائرات الاحتلال تقصف موقع بدر ولم يبلغ عن وقوع إصابات

0:21 د. رمضان شلح وخالد مشعل يلتقيان وزير المخابرات المصرية

حيث التقي الدكتور رمضان عبد الله شلح، ورئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، بوزير المخابرات المصرية، اللواء رأفت شحادة، في القاهرة لتبادل وجهات النظر في العدوان الصهيوني المتواصل على غزة.

0:17 قصف إسرائيلي جديد يستهدف مدينة غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل غارة جديدة على تلة المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وأفاد مراسلنا ، أن القصف الصهيوني أدى لإحداث أضرار كبيرة جداً في منازل المواطنين

0:7 إصابة عدد من المواطنين بمواجهات مع الاحتلال في الخليل