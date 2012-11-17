ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

سرايا القدس تستخدم راجمة صواريخ أرضية للمرة الاولى

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 16:40 - 17 نوفمبر 2012
مشاركة

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها استخدمت لاول مرة في الماوجهة الدامية مع العدو الصهيوني راجمة صواريخ أرضية في قصفها للمدن والمستوطنات الصهيونية .

واكدت سرايا القدس انها قصفت بئر السبع بـ 3 صواريخ جراد والعين الثالثة وزكيم بـ 8 صواريخ 107 ليرتفع بذلك عدد الصواريخ نحو 70 صاروخا.

وتعتبر هذه الراجمة من المفاجىت التي تعلن عنها الفصائل الفلسطينية المسلحة خاصة سرايا القدس وكتائب القسام ومن اهم هذه المفاجآت قصف  تل أبيب بصواريخ فجر 5 واختراق منظومة الاحتلال واستخدام راجمات محمولة واستهداف طائرات للاحتلال بصواريخ ارض جو .

متعلقات