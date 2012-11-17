سرايا القدس تستخدم راجمة صواريخ أرضية للمرة الاولى

قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أنها استخدمت لاول مرة في الماوجهة الدامية مع العدو الصهيوني راجمة صواريخ أرضية في قصفها للمدن والمستوطنات الصهيونية .

واكدت سرايا القدس انها قصفت بئر السبع بـ 3 صواريخ جراد والعين الثالثة وزكيم بـ 8 صواريخ 107 ليرتفع بذلك عدد الصواريخ نحو 70 صاروخا.

وتعتبر هذه الراجمة من المفاجىت التي تعلن عنها الفصائل الفلسطينية المسلحة خاصة سرايا القدس وكتائب القسام ومن اهم هذه المفاجآت قصف تل أبيب بصواريخ فجر 5 واختراق منظومة الاحتلال واستخدام راجمات محمولة واستهداف طائرات للاحتلال بصواريخ ارض جو .