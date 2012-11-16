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الخطيب: المقاومة بغزة فاجأت قادة الاحتلال وإنهاء الحرب ليس بأيديهم

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 18:55 - 16 نوفمبر 2012
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أكد نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل كمال الخطيب أن ما تقوم به المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة فاجئ جميع الصهاينة بما فيهم القادة الإسرائيليين ورئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وأوضح الخطيب بأن ما يجري في جنوب فلسطين المحتلة تجاوز كل التوقعات وأربك حسابات الإسرائيليين.

وأشار إلى أن قرار الخروج من الحرب ليس بيد "إسرائيل" بل أن قادة الاحتلال تبحث عما سينقذها من هذه الصدمة التي يعيشها المجتمع الصهيوني.

وقال :"غزة تدافع عن شرف الأمة وأن المجاهدين فيها يسطرون أروع الانتصارات ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

 

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