مسؤول صهيوني يطالب باراك بالاعلان عن تحقق الأهداف و انهاء الحرب فوراً

قال عضو ما تسمى بــ "لجنة الخارجية والأمن البرلمانية" الصهيونية، يوحنان فلسنر إن استمرار إطلاق الصواريخ بهذه الوتيرة سيستوجب تنفيذ عملية برية موسعة في قطاع غزة, وهذا الأمر سيشكل خطورة كبيرة على وضع ومكانة "إسرائيل" العالمية.

وأضاف فلسنر "إن حماس طورت قدراتها العسكرية في غزة بشكل كبير منذ حرب الرصاص المصبوب".

من جانبه اقترح العميد احتياط "عرفر بارليف" على وزير الحرب ورئيس الأركان بأن يعلنا بشكل فوري أنه تم تحقيق الأهداف المرجوة في قطاع غزة, مقابل احتفاظ الجيش بالحفاظ على حق الرد.

وأضاف قائلا "إنه يجب عمل حساب للمرحلة التي تتبع تنفيذ عملية برية في غزة, وأنهى كلامه قائلا "تحاورنا مع حماس منـ أجل تحرير جلعاد شاليط ولا يوجد سبب لعدم التحاور مع حماس أيضا هذه المرة".

من جانبه قال قائد المنطقة الوسطى السابق في جيش الاحتلال، "عمران متسنع" إن الدخول البري في حرب الرصاص المصبوب كان خطأً جسيماً, محذرا الحكومة الإسرائيلية من الوقوع بخطأ أكبر في حال قررت الدخول بريا إلى قطاع غزة.