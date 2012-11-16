رئيس الشاباك الصهيوني السابق: عملية « عمود السحاب » لن تحقق أهدافها

اعتبر الرئيس السابق للشاباك، يعوب بيري، ان العملية العسكرية "عمود السحاب" جيدة وتم التخطيط لها بمنتهى الدقة، غير انه حذر من انها لن تكون قصيرة كما تم التخطيط لها، ولن تكون مصيرية لأن المقاومة الفلسطينية لديها قدرة كبيرة ومذهلة لاعادة بناء نفسها وتجد لكل قائد بديلا".

وفيما تفاخر بيري بعملية اغتيال القيادي احمد الجعبري ووصفها بالدقيقة والناجحة، حذر من خطر استمرارها، وقال انها لن تعيد الردع والعمليات العسكرية التي تبعت الاغتيال ضرورية، لكنها ستؤدي الى حل مؤقت لا يستمر اكثر من عدة شهور.

الى ذلك هدد وزير التهديدات الاستراتيجية، موشيه يعالون، بعدم وقف القصف على غزة قبل تحقيق الاهداف المحددة للعملية واعلان فصائل غزة عن موافقتها على تهدئة طويلة المدى.