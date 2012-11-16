الاقصى والقدس تنتفضان ضد العدوان على غزة

انتفض المقدسيون اليوم في مسيرات غاضبة وحاشدة انطلقت باكورتها من باحات المسجد الاقصى المبارك عقب صلاة الجمعة غضبا واحتجاجا على العدوان الصهيوني ضد الاهل في قطاع غزة.

وقمعت قوات الاحتلال بعد صلاة الجمعة مسيرة احتجاجية في منطقة باب العامود (أحد أشهر بوابات القدس القديمة) وأصابت واعتقلت عدد من المواطنين من بينهم مدير نادي الاسير في القدس ناصر قوس.

وذكر مراسلنا بأن اجراءات الاحتلال المشددة حالت دون دخول آلاف المواطنين الى القدس القديمة وأداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد الاقصى المبارك واضطر الالاف منهم أداء الصلاة في الشوارع الرئيسية المتاخمة لأسوار المدينة المقدسة.

ونظم المصلون بعد صلاة الجمعة مسيرة غاضبة في باحات المسجد الاقصى ردّدوا خلالها الشعارات المنددة بالعدوان على الأهل في غزة.

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات عنيفة عقب صلاة الجمعة في معظم احياء المدينة المقدسة، لا سيما في سلوان وحي الصوانة ومخيم شعفاط بالإضافة الى الأحياء المقدسية خارج جدار الضم والتوسع العنصري وخاصة في بلدة الرام وقلنديا وعناتا.

وتستخدم قوات الاحتلال القنابل الغازية السامة المسيلة للدموع فيما يرد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة، ولم يبلغ عن اصابات واعتقالات اضافية.