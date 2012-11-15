مصادر « إسرائيلية »: قدرات حماس والجهاد الصاروخية اكبر مما كنا نعتقد

ذكرت مصادر أمنية "إسرائيلية" ان قصف فصائل غزة لمحيط "تل ابيب" يعتبر تطورا خطيرا حيث كسرت تلك الفصائل "الطابو" الأمني للدولة العبرية.



وقالت المصادر ان حركتي حماس والجهاد تملكان قدرات صاروخية اكبر مما كانت تعتقده أجهزة الأمن "الإسرائيلية" مشيرة الى ان وزير الحرب "الإسرائيلي" باراك تسرع عندما أعلن عن تدمير 90 % من القدرة الصاروخية للحركتين .



ونقلت اذاعة جيش الاحتلال عن مصادر عسكرية قولها أنها لا تستطيع إيقاف المعركة الآن وان التراجع يعني ضربة قاصمة لقدرات الجيش ومعنويات سكان الجنوب وهو ما لا يمكن تحمله.