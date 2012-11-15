أوباما يجدد دعمه لإسرائيل

وجاء في بيان، صدر عن البيت الأبيض، أن "الرئيس أوباما هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" والرئيس المصري "محمد مرسي" بخصوص الهجمات الصاروخية من غزة ضد إسرائيل ، والعنف المتزايد في غزة.

وذكر البيان أن "أوباما جدد دعم الولايات المتحدة الأميركية لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في ظل الهجمات الصاروخية القادمة من غزة، والتي تستهدف المدنيين الإسرائيليين"، مشيرًا إلى ان أوباما طلب من "نتنياهو" بذل كل الجهود من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين.

وحسب البيان فإن "أوباما" و"نتنياهو" أكدا على ضرورة وقف حماس للهجمات الصاروخية على إسرائيل، من أجل توفير الإمكانية لتهدئة الوضع، واتفقا على مواصلة اتصالاتهما خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص محادثة أوباما- مرسي أوضح بيان البيت الأبيض أن "أوباما" اتصل بالرئيس المصري، آخذًا بالاعتبار الدور المصري المركزي في المحافظة على الأمن الإقليمي.

وأضاف البيان أن "الرئيس "أوباما" استنكر الهجمات الصاروخية على إسرائيل، وجدد دعمه لحقها في الدفاع عن نفسها"، مشيرًا إلى أن الرئيسين اتفقا على ضرورة العمل من أجل تهدئة الوضع بالسرعة الممكنة، وقررا مواصلة اتصالاتهما خلال الأيام القادمة.

