حزب النور: سحب السفير لا يكفي والتدخل العسكري المصري سيأتي يوما ما

قال نائب رئيس حزب النور المصري الدكتور يسرى حماد، والمتحدث الرسمى للحزب، إن سحب السفير المصري وطرد سفير "إسرائيل" من مصر ليس كافيا، والدعوة إلى قمة عربية تكون كسوابقها في الشجب والتنديد واعمار ما دمره اليهود، والبكاء والتوسل إلى الأمم المتحدة لتتوسل بدورها للكيان الصهيوني بات دربا من العبث.

وأضاف حماد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أعتقد تقوية إخواننا في غزة عسكريا من الوسائل المتاحة عربيا ويحتاج إلى قلب أسد وتصميم مؤمنين بذلك.

وعلق "حماد"عن إمكانية التدخل العسكري المصري فيما يحدث، قائلا" بالنسبة للخيار العسكري لمصر، أعلم جيدا أن "إسرائيل" لا تفهم إلا لغة القوة، وهذا الخيار سيكون يوما ولكن لا نعلم متى، خاصة إننا لم نعد ما استطعنا من قوة ومن رباط الخيل كما أمرنا الله بذلك، وإلى ذلك الحين نفتح المستشفيات المصرية لاستقبال إخواننا في غزة ونساعدهم بالمواد الإغاثة قدر المستطاع.

وأشار "حماد" إلى انه يخشى أن يكون ما يحدث الآن تنفيذا لمخطط الضغط على أهل غزة للهجرة إلى سيناء انتهازا لضعف قبضة مصر الأمنية عليها.