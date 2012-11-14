الظاظا ينفي إيقاف برامج التشغيل المؤقت (البطالة)

أكد نائب رئيس الوزراء في حكومة غزة زياد الظاظا أنه لا توجد أي نية من الحكومة الفلسطينية لإيقاف أو إلغاء نظام التشغيل المؤقت (البطالة).

ونفى الظاظا في تصريح صحفي الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن عزم الحكومة إنهاء كافة العقود والعاملين على بند (البطالة).

وأوضح أن الحكومة وعبر وزارة العمل تقدم أكثر من 2500 فرصة عمل مؤقت كل شهرين, مشيرا إلى أنها بدأت بتقديم أكثر من 500 فرصة للتدريب والتأهيل شهريا.

ونوه إلى توفير الحكومة 1300 فرصة عمل من خلال مجلس الوزراء الفلسطيني خلال العام الحالي 2012م, إضافة إلى أكثر من 1000 عقد للعمل عبر ديوان الموظفين العام خلال العام الجاري 2012م.

وشدد الظاظا على مساع الحكومة الحثيثة للتقليل من أزمة البطالة المنتشرة، عبر توفير فرص العمل المؤقت للخريجين والمواطنين.