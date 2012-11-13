هنية يتفقد جرحى العدوان ويؤكد أن مصر تقوم بجهود لوقفه

أكدّ رئيس الحكومة الفلسطينية بغزة إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء, أنّ الهجمة الصهيونية الأخيرة على الشعب الفلسطيني والمقاومة لا يمكن أن تنال من عزيمة وإرادة الشعب في قطاع غزة

وأوضح هنية في مؤتمر صحفي عقده عقب تفقده لجرحى العدوان بمستشفى الشفاء بغزة أنّ الحكومة تحركت منذ بداية العدوان في أكثر من مسار للجم الاحتلال، أبرزها التحرك السياسي والدبلوماسي مع الدول العربية، إضافة إلى المؤسسات الإقليمية والدولية.

وطالب هنية تلك الجهات بتفعيل العدالة الإنسانية والقانون الدولي عبر محاكمة قادة الاحتلال الذين ارتكبوا سلسلة من المجازر عبر العدوان المستمر على غزة وآخرها حرب غزة أواخر 2008 التي استخدموا فيها أسلحة محرمة دوليًا وفق ما جاء في تقرير غولدستون.

وأشار هنية الى ان الجمهورية المصرية تقوم بجهود حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتوص لتهدئة شريطة وقف الاحتلال جرائمه.



وبيّن هنية أنّ الحكومة استنفرت جميع وزاراتها منذ بداية العدوان، خاصة وزارتي الصحة والداخلية لتقوما بأعمالهما لاحتواء الهجمة وآثارها.















