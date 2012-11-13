الشاباك:عام 2012 شهد تزايد الصواريخ التي تُطلقها المقاومة على « إسرائيل »

ذكرت إحصائية لجهاز الأمن العام "الشاباك" في إسرائيل، أن عدد الصواريخ والقذائف التي أطلقت من قطاع غزة خلال عام 2012 على النقب الغربي ومدن جنوب إسرائيل هي الأكثر منذ عملية "الرصاص المصبوب" ضد قطاع غزة عام 2008.

وحسب الإحصائية الرسمية التي نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإنها تشير إلى أن هناك قفزة كبيرة بأعداد الصواريخ والقذائف التي سقطت على جنوب إسرائيل وصلت إلى 858 صاروخاً وقذيفة هاون من بينها 119 صاروخاً أطلقت خلال الجولة الأخيرة من التصعيد على حدود غزة، مشيرةً إلى أنها لا تشمل الصواريخ التي تمكنت القبة الحديدية من اعتراضها خلال العام بأكلمة ووصلت إلى نحو 110، بالإضافة لعشرات من الصواريخ والقذائف التي أطلقت مساء الاثنين.

وتوضح أن الصواريخ التي سقطت في الأعوام الماضية كانت بأعداد أقل منذ الحرب من هذا العام، حيث أطلق 418 صاروخاً وقذيفة العام الماضي، فيما شهد عام 2010 نسبةً أقل بـ 357، فيما شهد عام 2009 إطلاق 317 صاروخاً وقذيفة عقب انتهاء عملية الرصاص المصبوب.

وأشارت الإحصائية إلى أن عام 2008 كان الأكثر حظاً في تساقط الصواريخ على جنوب إسرائيل وخاصةً خلال عملية الرصاص المصبوب والتي بلغ عدد الصواريخ في ذاك العام 3700 صاروخاً وقذيفة