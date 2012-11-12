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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نجمة داود: 47 إصابة من صواريخ غراد سقطت على نتيفوت

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 16:40 - 12 نوفمبر 2012
مصنع في نيتيفوت استهدف صباحا بصاروخ غراد مصنع في نيتيفوت استهدف صباحا بصاروخ غراد
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اعترف العدو "الإسرائيلي" مساء اليوم الاثنين، بسقوط ثلاثة صواريخ من نوع غراد على مدينة نيتيفوت وأصاب أحد الصواريخ مصنع، فيما سقط الصاروخين الآخرين في منطقة مفتوحة. مؤكداً إصابة العشرات من الإسرائيليين بالهلع وجرى نقلهم للمشافي بسيارات الاسعاف.

وذكرت مصادر عبرية أنه بالاضافة للثلاثة صواريخ، تمكنت القبة الحديدية من اسقاط صاروخين من نوع غراد، وبذلك يصل عدد الصواريخ إلى خمسة على نتيفوت.

من جهتها قالت نجمة داود الحمراء أن عدد الاصابات في صفوف الاسرائيليين وصل الى 47 بينهم 4 إصابات جسدية و43 اصابات بالهلع.

جدير بالذكر أن صاروخاً سقط صباح اليوم على مصنع للسيراميك في نيتيفوت، وسقط صاروخاً آخر بعد ظهر اليوم على محل تجاري في نفس المدينة وأدى إلى اصابة نحو 26 إسرائيلياً بحالات هلع.

 

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