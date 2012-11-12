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الاحتلال يطلق أربعة صواريخ « باتريوت » نحو البحر المتوسط

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 09:41 - 12 نوفمبر 2012
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 في إطار التدريبات  الجوية المشتركة مع الجيش الأمريكي والتي تهدف لفحص الدفاعات الجوية الإسرائيلية , أطلق سلاح الجو الإسرائيلي ظهر اليوم الاثنين , أربعة صواريخ من نوع باتيريوت من القاعدة الجوية  ( بلمخيم ) الواقعة شمالي مدينة أسدود .

 وقال موقع يديعوت انه تم إطلاق الأربعة صواريخ نحو عدد من صواريخ وهمية لصواريخ من نوع ( أيوب) السورية والإيرانية وقد أطلقت خلال التدريب نحو إسرائيل  وتم إطلاق نحوها أربعة صواريخ باتريوت  وتم إسقاطها فوق البحر المتوسط

وأشار الموقع إلى ان التدريبات بدأت قبل ثلاثة أسابيع وستنتهي بعد أيام

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