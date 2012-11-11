القناة « الإسرائيلية » تكشف عن خطة لرابين لاغتيال صدام حسين

كشفت القناة الإسرائيلية الثانية مساء اليوم، أن رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق اسحاق رابين خطط لتنفيذ عملية لاغتيال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ضمن خطة أطلق عليها (شجيرة العوسج).

جدير بالذكر أن رابين قتل قتل على يد يغئال عمير اليميني المتطرف على خلفية اتفاق التسوية مع منظمة التحرير الفلسطينية.

ووفقا للتقرير الذي نشره الكاتب عومري اسنهايم فقد جرت نقاشات في قيادة الجيش إبان حكم يتسحاك رابين بحضور رابين وسكرتيره العسكري آنذاك العميد عزرئيل نافو في شهر أكتوبر 1992 حيث وافق رابين على الخطة لاغتيال صدام حسين.

وقال سكرتيره العسكري يجب تنفيذ الخطة طالما نسبة نجاحها كبيرة. هذا وسيبث البرنامج غداً الاثنين كل التقرير على القناة "الإسرائيلية" الثانية.