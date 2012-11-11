مصادر لـ فلسطين اليوم: التهدئة المتبادلة تدخل حيز التنفيذ الساعة 9:30 مساءً

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة على سير الاتصالات المصرية الفلسطينية أن التهدئة المتبادلة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ستدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة 9:30 من مساء اليوم الاحد بعد اتصالات مع كافة الفصائل الفلسطينية من قبل الوسيط المصري.

وكشفت المصادر أن جهودا بذلها الوسيط المصري لوقف العدوان الصهيوني على غزة الذي خلف ثمانية شهداء وعشرات الجرحى منذ يوم أمس السبت .

وأكد المصدر أن الساعات المقبلة ستكشف مدى التزام العدو الصهيوني بوقف عدوانه وجرائمة تجاه قطاع غزة.

وبين المصدر أن أتصالات اجريت مع قادة الجهاد الإسلامي مساء اليوم وسبقها اتصالات مع حركة حماس من أجل اعادة الهدوء والالتزام بوقف جرائم الاغتيال .

وأكد المصدر حق الفصائل الفلسطينية الرد على جرائم الاحتلال في أي خرق للتهدئة.