الاحتلال يعتقل 4 فتية مقدسيين بسلوان

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، أربعة مواطنين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، في القدس المحتلة.



وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن الاحتلال دهم منازل المواطنين في حي رأس العامود "عوفتش"، واعتقل الفتى عباس إبراهيم العباسي (17 عاماً) والطفلين محمد سلطان العباسي (12 عاماً) وأيمن العباسي (13 عاماً) ولؤي أحمد العباسي (18 عاماً).



وأكد المركز بأنه تم نقل المعتقلين إلى مركز تحقيق والذي يعرف بـ "المسكوبية" بحجة أنهم مطلوبون للاحتلال.