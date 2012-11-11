الرشق: دماء شهدائنا لن تذهب هدراً و المقاومة قادرة على حماية شعبنا

قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ان دماء الشهداء الفلسطينيين الأبرياء في غزة لن تذهب هدراً، مؤكدا ان رجال المقاومة قادرون على حماية الشعب الفلسطيني وردع الاحتلال .

وحمّل الرشق ، علي صفحتة الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الاحد ، الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي طال منازل الأبرياء الآمنين في قطاع غزة المحاصر.

وحذره من مغبّة الاستمرار في ارتكاب مجازره العدوانية والآثمة، مؤكدا ان الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة لن تظل مكتوفة الأيدي، بل ستدافع عن الفسطينيين الأعزل بكافة الوسائل الممكنة، ورجالها قادرون على ردع العدوان الصهيوني.

وأدان القيادي في حماس الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، داعيا جماهير الشعب الفلسطيني إلى التكاتف صفاً واحداً للصمود والتصدّي لجرائم الاحتلال.

كما دعا جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى الضغط لمنع الاحتلال من مواصلة تصعيده وجرائمه ضد قطاع غزة وحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداء الصهيوني المستمر ضد الآمنين العزّل.