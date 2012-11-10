بلاغ يتهم رموز في نظام مبارك بتهريب الغاز المصري بالمتوسط لـ « اسرائيل »

تقدم رمضان الأقصري، المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري ببلاغ للنائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود ضد سامح فهمي وزير البترول في عهد المخلوع مبارك وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري الأسبق، ونبيل العربي وزير الخارجية السابق وأمين عام جامعة الدول العربية الحالي لاتهامهم بالخيانة العظمى وتسهيل تهريب الغاز الطبيعي المصري إلى "اسرائيل".

وطالب البلاغ الذي حمل رقم 4077 لسنة 2012 بلاغات النائب العام- بالتحقيق في النهب الاسرائيلي المنظم للغاز المصري في البحر المتوسط بتواطؤ شركات نفط عالمية على 5 حقول غاز في البحر المتوسط تقع تاريخيًّا داخل الحدود المصرية الخالصة.

وأشار إلى أن هذه الثروة تبدأ "اسرائيل" في نهبها بداية شهر ديسمبر المقبل مع وصول الحفار الأمريكي العملاق إلى بئر (تمار)، الأمر الذي يؤدي إلى خسائر مصر من سرقة هذا الغاز تتراوح بين 200 و400 مليار دولار تكفي مصر بدل الاقتراض من الخارج.

وأضاف أن نهب الغاز بمثابة إخلال باتفاقية السلام مع مصر، مشيرًا إلى أن المشكو في حقه الأول تواطأ مع شركة "شل" الهولندية لإتاحة الفرصة لاسرائيل لسرقة موقع إنتاج الغاز الذي أعلن أنه أكبر إنتاج مصري، كما أن المشكو في حقهما الثاني والثالث تقاعسًا عن ترسيم الحدود البحرية فأعطيا للاسرائيليين فرصة سرقة الغاز من المياه الإقليمية المصرية.