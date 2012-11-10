الأحمد:سنذهب في الموعد المحدد للأمم المتحدة و« إسرائيل » تشن حرب نفسية

نفى عضو اللجنة المركزية لـ "فتح"، عزام الأحمد الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية والعربية حول نية رئيس السلطة الفلسطينية تأجيل التوجه للأمم المتحدة للحصول علي اعتراف بدولة فلسطينية حتى نهاية شهر يناير المقبل 2013 .

وأكد الأحمد في تصريحات خاصة "لوكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن السلطة الفلسطينية ماضية في توجهها للأمم المتحدة رغم كل المعيقات والمعضلات التي تقف في طريقها.

ولفت إلى أن "إسرائيل" هي من تبث مثل تلك الإشاعات لثني السلطة الفلسطينية عن توجهه لنيل الاعتراف الاممي بالدولة الفلسطينية.

وقال :"إسرائيل تشن علينا يومياً حرب نفسية وسياسية واستخباراتية لتحول دون توجهنا الوطني للأمم المتحدة".

ودعا وسائل الإعلام المحلية والعربية للتحري الدقيق والشفاف للخبر والمعلومة الإعلامية لعدم الوقوع فريسة بأيدي "الإسرائيليين" الذين يروجون لمثل هذه الأخبار المغلوطة.

ورجح أن يتم التوجه إلى الأمم المتحدة في تاريخ 29/11/2012م في يوم التضامن الفلسطيني.

واختتم حديثه قائلاً :"نحن بدأنا نعد حملات برتوكولية تمهيداً للذهاب للأمم المتحدة وعقدنا سلسلة اجتماعات بهذا الخصوص مع سفراء وزراء وهناك اتصالات أوربية مكثفة لذات الخصوص".