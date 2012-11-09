حالة الطقس: منخفض جوي وأمطار على معظم المناطق

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر المنطقة اليوم الجمعة، بمنخفض جوي مصاحب لكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار بمشيئة الله فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ويكون البحر مائجاً.

ويبقى تأثير الكتلة الهوائية الباردة يوم غد السبت، لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة وتسقط الأمطار المتفرقة فوق معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً ويكون البحر مائجاً.

ويكون الجو يوم الأحد غائما وماطرا على فترات، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة ويكون البحر متوسط ارتفاع الموج.