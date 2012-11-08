« الشاباك » يزعم اعتقاله شابين أطلقا النار نحو سيارة « إسرائيلية »



سمحت الرقابة العسكرية "الإسرائيلية" بنشر أمر اعتقال منفذي عملية إطلاق النار نحو سيارة "إسرائيلية" قرب قرية عزون القريبة من قلقيلية بالضفة المحتلة قبل نحو شهرين.

وحسب موقع "روتر الإسرائيلي" ففي عملية مشتركة لجهاز الشاباك والجيش تم اعتقال أفراد الخلية التي أطلقت النار نحو السيارة وهي في طريقها لمستوطنة كارني شومرون ففي أواخر سبتمبر الماضي، حيث لم تقع إصابات ولكن لحقت أضرار بالسيارة.

وقد تم اعتقال أفراد الخلية فقط بعد مرور 3 أيام من تنفيذها والخلية تضم اثنين هما محمد قاطش (23 عاماً)، ومحمد سويدان (20 عاماً) من سكان قرية عزون حيث اعترفوا خلال التحقيق معهما بتنفيذ عملية اطلاق النار- حسب مزاعم الاحتلال.