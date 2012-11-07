العثور على مسؤول ليبي سابق مقتولا

عثر على عبد الباسط بن نعمة المسؤول في المجلس الوطني الإنتقالي الليبي السابق ميتا في ترهونة، حسبما ذكر لرويترز مسؤول أمني رفض كشف هويته، في مؤشر آخر على هشاشة الوضع الأمني في ليبيا رغم انتخاب مؤتمر وطني.

وذكر المسؤول أن بن نعمة عثر عليه ميتا أمس في سيارة مغلقة في ترهونة –على 120 كلم إلى الجنوب الشرقي من طرابلس- بعد ساعات من اختفائه.

وقال "اعتقدت عائلة منافسة أن بن نعمة استأجر قاتلا محترفا لقتل أحد أفرادها، ولهذا خطفته وعثر عليه ميتا".

انفجار ببنغازي

وفي حادث آخر في بنغازي شرقي ليبيا، عثر على جثة ضابط رفيع متقاعد خدم في نظام العقيد الراحل معمر القذافي ، ودعم الثورة الليبية.

ووجدت جثة العقيد المتقاعد عبد الكريم محفوظ في مزرعته وقد مزقها الرصاص.

وفي هذه المدينة أيضا تحدث ضابط شرطة عن انفجار سيارة أمس قرب مركز أمني، تبعته اشتباكات جرح فيها اثنان من الشرطة، حالة أحدهما خطيرة.

ولم يخلف الانفجار –الذي يعتقد أنه ناتج عن قنبلة يدوية أو متفجرات تستعمل في الصيد- ضحايا أو دمارا كبير.

وقال الضابط إن الاشتباكات دارت مع المشتبه به الرئيسي في الانفجار، الذي لاذ بالفرار.

وعرفت بنغازي عددا من حوادث التفجير سابقا، في حين قتل السفير الأميركي في هجوم على القنصلية الأميركية في المدينة في سبتمبر/أيلول الماضي.

كما عرفت المدينة سلسلة اغتيالات طالت شخصيات على علاقة بالنظام السابق.

وتجد الحكومة الليبية صعوبة في السيطرة على الأمن والمليشيات الكثيرة التي ترفض إلقاء السلاح بعد انتهاء الحرب التي أنهت حكم القذافي العام الماضي.

ولم يتمكن جهازا الشرطة والقضاء الهشان من إجراء تحقيقات وافية في حالات قتل مماثلة في السابق.