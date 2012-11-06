حماس تنفى قبولها فكرة إقامة دولة فلسطينية على حدود مؤقتة

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الثلاثاء صحة ما أعلنه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات حول قبول الحركة فكرة إقامة دولة فلسطينية على حدود مؤقتة.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في بيان صحفي إن تصريحات عريقات "كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وهي تصريحات غير جديدة فقد سبق وأن ذكرها (الرئيس محمود عباس) وكررها منذ عدة سنوات، ونفتها حركة حماس".

وأشار أبو زهري إلى أن حماس أعلنت عدة مرات أن اجتماعات ضمت عددا من قياداتها مع مسؤولين أوروبيين في سويسرا للتعرف على مواقف الحركة السياسية. وقال إن إعلان عريقات أن رئيسة سويسرا أبلغتهم بأن حماس قدمت لها مشروعاً بشأن الدولة ذات الحدود المؤقتة هو "محض افتراء"، داعيا الرئيسة السويسرية إلى أن تعلن الحقيقة "طالما أن السلطة نسبت لها هذه المعلومات المزعومة".

وأكد المتحدث باسم حماس على رفض حركته لفكرة الدولة المؤقتة وأن هذا الموضوع "لم يطرح حتى للنقاش في أي من مؤسسات حركة حماس".