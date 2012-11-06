ارتفاع إصابات جنود الاحتلال إلى 3 جراء تفجير استهدفهم شرق خانيونس

أصيب 3 جنود "إسرائيليين" صباح اليوم الثلاثاء، أثر تفجير المقاومة الفلسطينية بغزة لعبوة ناسفة أثناء عبور دورية تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة بالقرب من بلدة "نيريم".

وردت قوات الاحتلال على مكان التفجير بالقصف , في حين تم نقل المصاب وفقا للقناة العاشرة الى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع عبر طائرة عمودية للجيش الاسرائيلي، بعد تلقيه العلاج الاولي في الموقع وبعد ان وصفت اصابته بالمتوسطة الى بسيطة.

وعاد الناطق باسم جيش الاحتلال للاعتراف بإصابة جنديين آخرين وصفت إصابتهما بـ" البسيطة" ، حيث تلقوا العلاج في المكان دون الحاجة لنقلهم للمستشفى.