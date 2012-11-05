السعودية: احتراق سيارة نقل بنزين شمال الرياض

اشتعلت شاحنة نقل بنزين خلال الساعات الأولى اليوم الاثنين في مدينة الرياض مخلفة وراءها سحابة دخان كثيفة غطت أغلب أجزاء المنطقة الشمالية الشرقية للمدينة.



وتشير المعلومات الأولية عن شهود عيان أن الناقلة انقلبت واشتعلت بعد اصطدامها بسيارة أخرى عند كوبري خالد بن الوليد امتداد الدائري الشمالي، وتم إطفاء الحريق من قبل الدفاع المدني.



يشار إلى أن المنطقة شهدت منذ الصباح ازدحاما شديدا وغير عادي بسبب الحادث استمر إلى ما بعد الثامنة.



ويجيء الإعلان عن حادث انقلاب شاحنة نقل البنزين بعد خمسة أيام من انفجار سيارة كانت محملة بالغاز ما تسبب في مقتل حوالي 22 شخصا وإصابة اكثر من 130 آخرين.