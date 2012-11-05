100 مليار دولار لإعادة تنظيم مكة المكرمة

أوضح أسامة البار، رئيس بلدية "مكة" في السعودية، أنه سيجري هدم 2350 محلًا وبناءً في إطار مشروع إعادة تنظيم المدينة، المخطط تنفيذه في 33 عاما، وأن قيمته ستتجاوز 100 مليار دولار.

وأكد البار في تصريحات إعلامية، استمرار أعمال المشروع الذي بدأ عام 2009، و تم هدم معظم الفنادق والمحلات، في شارع غزة، الذي يضم منزل الرسول الكريم، لافتا إلى أنه سيوفر بعد الانتهاء منه، إمكانية الصلاة لمليوني مسلم حول الكعبة، في الوقت ذاته.

وذكر البار أنه يجري تأسيس مئات المطاعم ودورات المياه في "منى"، بغية تقديم خدمات أفضل ، في إطار المخططات، إضافة إلى إنشاء مراكز حضانة لأطفال الزوار، منوها بأن المحال التجارية والفنادق الجديدة لن تكون مرتفعة البنيان.

وأضاف رئيس البلدية، أنه بنيت أنفاق جديدة لتسهيل حركة المرور، فضلا عن تأسيس أنفاق خاصة للوصول بسرعة إلى أماكن الحوادث، وهي مغلقة أمام استخدام المواطنين، فيما سيكون طول أحد الأنفاق 700 مترا، والذي سيمر تحت جبل الكعبة .

ولفت البار، إلى وجود مشروع كبير لبناء مترو أنفاق بطول 182 كم، يستغرق 10 أعوام، بحيث يتحد مع خط قطار المشاعر الذي يبدأ من الكعبة ويمر بعرفات ومزدلفة ومنى.

يشار إلى أن مكة المكرمة تستضيف سنويا 16 مليون مسلم لأداء العمرة، وأربعة ملايين للحج.