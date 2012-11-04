خلاف بين السلطة واللجنة السويسرية الفرنسية حول اخراج رفاة « عرفات »

كشف مصدر مقرب من رئاسة السلطة اليوم الأحد ، عن وجود خلاف جدي بين السلطة الفلسطينية ، واللجنة السويسرية الفرنسية المكلفة برفع رفاة الرئيس الشهيد ياسر عرفات ، وأخذ عينة منها لإجراء فحوصات عليها وكشف أسباب الوفاة .

وذكر المصادر أن الخلاف بسبب عدم موافقة اللجنة السويسرية الفرنسية على الطلب الفلسطيني بإعطاء الجانب الفلسطيني نسخة حقيقية عن نتائج الفحوصات ، ومشاركة الطبيب الفلسطيني المكلف من قبل منظمة التحرير بعمل اللجنة الدولية .

كما ذكر المصدر أن الجانب الفلسطيني أقترح وجود أطباء روس باللجنة الدولية أو حصولهم على نتائج الفحوصات لمعاينتها ، وتم رفض هذا الطلب ايضاً من قبل اللجنة السويسرية الفرنسية .

يذكر أن اللجنة السويسرية الفرنسية من المقرر وصولها الى رام الله في الـ 26 من الشهر الجاري .

هذا ولم ينفي أو يؤكد الجانب الفلسطيني ما ورد من المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه .