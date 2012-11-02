موفاز: تحالف نتنياهو و ليبرمان يقودنا إلى الخطر

اتهم زعيم المعارضة "الإسرائيلية" شاؤول موفاز مساء أمس الخميس رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو بأن فكرة ضرب إيران تستحوذ عليه تماما.

ووفقاً لصحيفة معاريف فإن موفاز استغل تدشين حملته الانتخابية بالكشف عن ستار ملصق عليه صورة سحابة دخان تشبه تلك التي يخلفها التفجير النووي، وكتب عليه "نتنياهو سوف يورطنا في مشكلة كبرى".

وبحسب ما نشرته الصحيفة فإن موفاز قد أشار إلى خلافات "إسرائيلية" كبيرة بشأن كيفية مواجهة البرنامج النووي الإيراني، موضحة أن موفاز يبذل جهودا كبيرة لحشد الأصوات في الانتخابات، مع أن استطلاعات الرأي تتوقع تراجع حزب كاديما من كونه أكبر كتلة في البرلمان إلى شغل أربعة مقاعد فقط في الانتخابات التي ستجري يوم 22 يناير القادم.

ووصف موفاز الاندماج الذي تم هذا الأسبوع بين حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو وحزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان بأنه "بالغ الخطورة على مستقبل إسرائيل"، مضيفاً "إن نتنياهو وليبرمان يحركهما اعتقاد ديني لقصف إيران"، مؤكداً على أن نتنياهو يقود "إسرائيل" إلى صدام بطريقة غير مسئولة وغير عقلانية.

وأضاف "يجب ألا نسمح لنتنياهو بأن ينفذ هذا الهاجس"، داعيا إلى هزيمة نتنياهو، رغم أن استطلاعات للرأي تشير إلى أن الحكومة ستفوز بسهولة في الانتخابات القادمة.