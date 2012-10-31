أولمرت و ليفني يتفقان على ضرورة استبدال حكومة نتانياهو

اتفق رئيس الوزراء الصهيوني السابق ايهود أولمرت ووزيرة الخارجية السابقة في حكومته تسيبي ليفني اليوم الأربعاء على ضرورة استبدال حكومة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

وأوردت صحيفة يديعيوت أحرونوت العبرية على موقعها الإلكتروني أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع جمع أولمرت وليفني اليوم الأربعاء في تل أبيب.

وذكرت الصحيفة أنه من المقرر أن يجتمع الاثنان مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أولمرت وليفني أكدا في وقت سابق هذا الشهر على التعاون بينهما بغض النظر عن السباق الانتخابي وبحثا إمكانية العمل السياسي المشترك في المستقبل.

كان حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وافق على قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي المفاجىء بتأليف قائمة انتخابية واحدة مع حزب وزير الخارجية افيجدور ليبرمان القومي المتشدد "اسرائيل بيتنا".

وصوت الكنيست الاسرائيلي على حل نفسه في منتصف اكتوبر ودعا الى انتخابات تشريعية مبكرة في 22 يناير، اي قبل ثمانية اشهر من انتهاء ولايته التشريعية.