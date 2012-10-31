إعصار ساندي: ارتفاع حصيلة القتلى والفوضى تعمّ حركة النقل

رتفعت حصيلة القتلى من جراء اعصار ساندي الذي ضرب السواحل الشرقية الامريكية لتصل إلى 40 شخصا على الاقل بينما انقطعت الكهرباء عن ملايين المنازل واصيبت حركة النقل والمواصلات بحالة من الفوضى مع اتجاه الاعصار نحو الشمال.

ففي مدينة نيويورك، قتل 18 شخصا واج

ومن المقرر أن يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي علق حملته الانتخابية لمتابعة تطورات الموقف، بتفقد المناطق الأكثر تضررا في ولاية نيوجيرسي.

وتسببت العاصفة في سقوط الثلوج على غربي فرجينيا الثلاثاء. ومن المتوقع أن تشهد المدن الواقعه غربي ولاية نيويورك تساقط للثلوج أيضا قبل أن تتوجه العاصفة الثلجية شمالا نحو كندا الأربعاء.

ورغم أن تكهنات حالة الجو أفادت بانخفاض شدة العاصفة المدارية إلا انه من المتوقع ان يستمر الهطول الغزير للامطار والفيضانات.

كان الاعصار ساندي قد تسبب في وقت سابق في مقتل 70 شخصا في جزر الكاريبي.

"عاصفة مدمرة"

وقالت وزارة الطاقة الامريكية إن الاعصار تسبب في انقطاع الكهرباء عن ثمانية ملايين منزل على الاقل بينما ذكرت خدمة الطقس الوطنية الامريكية إن ساندي تسبب في هبوب رياح غير مسبوقة على وسط مانهاتن.

وقال عمدة نيويورك مايكل بلومبيرغ "إنها عاصفة مدمرة وربما تكون الأسوأ على مر التاريخ"، وأكد رئيس شبكة نقل ميتروبوليتان أن "الأضرار التي لحقت بمترو الانفاق هي الأكبر منذ 108 عام".

ووصلت مياه الفيضانات التي دخلت إلى مترو الانفاق إلى المعدات الكهربائية مايوجب التأكد من معايير السلامة قبل اعادة تشغيل شبكات النقل بها.

وأضاف عمدة نيويورك إنه لا يمكن تحديد "اطار زمني" لاعادة تشغيل القطارات وأعرب عن أمله في ان تتمكن الحافلات من بدء العمل في المدينة التي تعتمد بشكل رئيسي على مترو الانفاق في الانتقال.

وقال بلومبيرغ إن التيار الكهربي سيعود تدريجيا لكل انحاء المدينة خلال الايام الثلاثة المقبلة.

ومن المقرر أن يعاد افتتاح مطاري جون كيندي ونيووارك الاربعاء في الساعة 7:00 (الموافق 11:00 بتوقيت جرينيتش) مع خفض لعدد الرحلات بينما سيظل مطار لاجارديا في نيويورك مغلقا.

وأعلنت أسواق المال نيويورك وناسداك اعادة فتح أبوابها بعد يومين من الاغلاق وهي المرة الأولى التي تغلق البورصه لهذه المدة منذ عام 1988.

وقال حاكم ولاية نيوجيرسي في مؤتمر صحفي كريس كريستي ان القطار الذي يربط ولايتي نيويورك ونيوجيرسي سيتوقف عن العمل لمدة تتراوح بين 7 الى 10 ايام.

وأضاف ان ارتفاع موجات المد والجزر التي وصلت إلى 2.25 مترا تسبب في حمل حقول من حطام المنازل والسيارات إلى منطقة مرتفعة في تيرنبايك في نيوجيرسي.

وأشاد كريستي، المعروف بتأيده للمرشح الجمهوري ميت رومني، بجهود أوباما في التعامل مع العاصفة التي ضربت البلاد.

وقال لمحطة سي ان ان الامريكية "لقد تحدثت إلى الرئيس ثلاث مرات يوم امس فهو شخص مساعد ودعمنا كثيرا".

وواصل رومني حملته بشكل أقل توسعا الثلاثاء حيث حول المؤتمر الانتخابي في ولاية اوهايو، ذات الأصوات المتارجحة، إلى حملة لجمع مساعدات لضحايا الاعصار.

وقال المراسل الاقتصادي لبي بي سي مارك جورجي ان تكلفة تنظيف مخلفات العاصفة سوف يتراوح بين 30 إلى 40 مليار دولار وهي التكلفة التي تقل كثيرا عن تلك التي خصصت للأمر نفسه عقب اعصار كاترينا في 2005 والذي بلغ 100 مليار دولار.

تاحت المياه انفاق القطارات تحت الأرض ما تسبب في اغلاقها حتى اشعار أخر.