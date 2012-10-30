الرئاسة المصرية: دعمنا لغزة مستمر و لن ينقطع

قال د. ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن مساندة مصر لأهالي قطاع غزة "مستمرة ولن تنقطع"، مؤكداً، أن هذا موقف مصري وعربي وإسلامي لا يمكن التخاذل عنه.

وأضاف علي: "الدعم المصري المقدم لإعادة إعمار غزة لن ينقطع، لحين تلبية احتياجات أهالي القطاع كافة".

وسمحت مصر مساء أمس الاثنين، بإدخال 800 ألف لتر من شحنة الوقود القطرية لغزة، ليبلغ مجمل ما جرى إدخاله إلى القطاع 6 ملايين و800 ألف لتر من أصل 25 مليون لتر.

وتجري عملية إدخال الوقود القطري لغزة، عبر تنسيق رسمي بين الجانيين المصري والإسرائيلي.

وكانت مصر سمحت كذلك بدخول مواد الإعمار إلى غزة، وذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس وزراء حكومة غزة إسماعيل هنية ود. محمد مرسي، ونقل الأول تأكيدات رئيس الجمهورية بأن مصر "لن تقبل بأي عدوان على الشعب الفلسطيني بغزة".

وأمر مرسي بإرسال مساعدات سريعة وعاجلة إلى قطاع غزة، تتضمن شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية.

و كان مرسي قد كلَّف وزارتي الكهرباء والبترول بسرعة إمداد غزة بالكهرباء والسولار؛ لتشغيل البنية التحتية.

وسبق أن دعت مصر "إسرائيل" للتوقف فوراً عن البناء في القدس الشرقية والضفة المحتلة تحت أي مسمى.