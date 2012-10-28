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الاحتلال يعتقل فتى من قرية المعصرة

  • بيت لحم - فلسطين اليوم
  • 14:01 - 28 أكتوبر 2012
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر الأحد فتى من قرية المعصرة جنوب بيت لحم جنوب الضفة الغربية أثناء مساعدته لوالده في قطف ثمار الزيتون.
وأفاد منسق اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في المعصرة محمد بريجية أن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت الفتى مسلم ياسر بريجية (14 عاما) أثناء مساعدته لوالده في قطف الزيتون في منطقة الحلقوم من أراضي القرية الواقعة على الشارع الرئيس، بداعي أنه قام برشق إحدى الحافلات بالحجارة حيث تم اقتياده الى مجمع مستوطنات 'غوش عصيون' جنوب بيت لحم.

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