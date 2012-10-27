نتيجة الحفريات الصهيونية.. انهيار‏ إحدى البلاطات في طريق باب العمود

كشف انهيار إحدى البلاطات الموجودة في طريق باب العمود داخل سور البلدة القديمة بالقدس، أن أسفلها فارغ على عمق يبلغ نحو المترين، وهناك سرداب يتفرع منها باتجاه البلدة القديمة بالقدس.

أحد تجار باب العمود قال " في الساعة الرابعة عصرا بينما كان يسير أحد المواطنين في طريق باب العمود شعر بالبلاطه تتحرك من مكانها، وفي الساعة الثامنة مساء فوجئنا بالبلاطه تنهار، بينما كان أسفلها فارغا بعمق المترين".

أحد التجار في باب العمود أبو أحمد دنديس (70 عاما) يعمل في باب العمود منذ 50 عاما قال :" لأول مرة منذ 50 عاما تشهد طريق باب العمود انهيارا ، وذلك يرجع للحفريات الإسرائيلية التي جرت في عام 1980 تحت الطريق، وتمتد من الباب الروماني تحت جسر باب العمود ثم المعصرة أسفل طريق باب العمود بطبقتين حتى البلدة القديمة".

يذكر أن باب العمود بالقدس يعتبر من أهم أبواب البلدة القديمة بالقدس ويؤدي إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى بالقدس.









