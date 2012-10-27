سقوط 10 قتلى في سلسلة هجمات في العراق

أفادت مصادر أمنية وطبية عراقية، السبت، أن "عشرة أشخاص قتلوا على الأقل، وأصيب حوالي عشرين آخرين بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مناطق متفرقة في التاجي والموصل، كلاهما شمال بغداد".

وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن "سيارة مفخخة انفجرت، ظهر السبت بالقرب من سوق شعبية في منطقة المعامل، شمال شرق بغداد، مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بعدد من المحال التجارية والسيارات".

كما أوضح مصدر إن "عبوة لاصقة كانت مثبتة في حافلة تقل زوارا إيرانيين متجهين إلى مدينة سامراء انفجرت السبت لدى مرورها على الطريق العام في قضاء التاجي، شمال بغداد، مما أسفر عن مقتل خمسة منهم وإصابة 12 آخرين بجروح متفاوتة وإلحاق أضرار مادية بالحافلة".

يذكر أن العاصمة بغداد وعدداً من المحافظات شهدت تصعيداً أمنياً منذ منتصف حزيران/ يونيو الماضي، أودى بحياة مئات المواطنين، كان آخرها في الـ30 من أيلول/ سبتمبر الماضي، حين شهدت البلاد سلسلة تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 75 شخصاً، وجاء هذا التصعيد بالتزامن مع الأزمة بين الكتل السياسية.