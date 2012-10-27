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الفلسطينيون يتدفقون على معبر رفح فى عطلة عيد الاضحى

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 12:07 - 27 أكتوبر 2012
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واصلت السلطات المصرية لليوم الثاني على التوالي فتح معبر رفح البرى الحدودى مع قطاع غزة فى عطلة عيد الأضحى وذلك لأول مرة فى تاريخ فتح المعبر طبقا للالية الجديدة التى تم اعتمادها عقب قيام ثورة 25 يناير فى مصر والتى تم  بمقتضاها زيادة التسهيلات أيضا عقب تولى الرئيس المصري محمد مرسي السلطة فى مصر.

وصرح مصدر امنى مصري مسؤل من معبر رفح بان مصر فتحت المعبر من الجانبين ولأول مرة فى تاريخه منذ انسحاب "اسرائيل" من غزة فى 2007 وتم فتح المعبر فى عطلة عيد الاضحى وذلك للتخفيف على الفلسطينيين فى غزة وسوف يستمر فتح المعبر طوال عطلة العيد ثم يتم فتحه بشكله المعتاد والمنتظم بعد ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وقد شهد معبر رفح اقبالا شديدا من الفلسطينيين وخاصة من الجانب الفلسطيني فى غزة وذلك فى أول يوم للعيد وفى ثانى ايام العيد ايضا لرغبة الكثير من الفلسطينيين قضاء العيد فى مصر.

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