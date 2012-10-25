نائب من الليكود يدعو لاطلاق 1000 صاروخ على غزة مقابل كل صاروخ فلسطيني

قال أيوب قرا النائب عن حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو إنه يتعين على "إسرائيل" إطلاق 1000 صاروخ على قطاع غزة مقابل كل صاروخ فلسطيني يطلق من باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

جاءت أقوال النائب الصهيوني خلال جولة قام بها الخميس في مدينة سديروت جنوب فلسطين المحتلة ، والتي تعرضت الأربعاء إلى قصف بأكثر من 50 صاروخ وقذيفة فلسطينية ردا على استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة عدد آخر.

بدوره ، قال نائب رئيس الوزراء الصهيوني موشيه يعلون إنه يستحيل القضاء على ما اسماه "الإرهاب" المنطلق من القطاع بضربة واحدة.

وأشار في سياق مقابلة إذاعية بعد ظهر الخميس إلى أن "الحكومة ملتزمة بضمان أمن سكان المناطق الجنوبية, مؤكداً أنه سيتم تحقيق "هذا الهدف حتى إذا استغرق الأمر مزيداً من الوقت."

وأضاف يعلون"إن "إسرائيل" لا تتفاوض مع حماس, وهي ستحافظ على الهدوء إذا ما التزم الطرف الأخر بالهدوء, ولكنها سترد على أي اعتداء منطلق من القطاع."

وتطرق يعلون إلى النشاط الأمني المصري في سيناء, مشيراً إلى أن "إسرائيل" أوضحت لمصر بصورة لا تقبل التأويل, بأنها لن تقبل بإعادة النظر في الملحق العسكري الخاص باتفاقات كامب ديفيد."

وقال إن "إسرائيل ستوافق على تعزيز قوات الأمن المصرية في سيناء في حالات استثنائية."

واتهم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي " إيران بتزويد منظمات "الإرهاب" في المنطقة بأسلحة عن طريق السودان, ولكنه رفض التعقيب على اتهام الخرطوم لإسرائيل بقصف " مصنع الأسلحة قرب الخرطوم أمس الأول.