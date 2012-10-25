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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مسؤول صهيوني يدعو لمفاوضات بين واشنطن و طهران

  • ترجمة خاصة - فلسطين اليوم
  • 14:13 - 25 أكتوبر 2012
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قال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الصهيونية سابقا العميد عاموس يدلين بانه لا يمانع ان تجري اتصالات بين واشنطن و طهران لبحث برنامج ايران الذري، واصفا الامر بأنه تطورا غير سلبيا.

و قال يدلين: "الاتصالات بين واشنطن وطهران يكمن في طياتها فرصة لصالح "اسرائيل"  على الصعيدين، و ان فشلت تلك الاتصالات او نجحت فهي لصالح "اسرائيل"  ايضاً

و بحسب تصريحات يدلين التي نقلتها عنه القناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال: "فان اجرت ايران الاتصالات مع واشنطن فهذا يدل على  ان العقوبات اثرت عليها والامر الثاني  اخراج روسيا والصين من المفاوضات"

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