نتنياهو: سنحصن البلدات المحاذية للقطاع على بعد 4 إلى 7 كيلو متر

قال رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بأن مجلس الوزراء الصهيوني سيصادق خلال جلسته الأسبوعية القادمة, على تحصين التجمعات السكنية الواقعة في المنطقة التي تبعد ما بين 4 كيلومترات وحتى 7 كيلومترات عن قطاع غزة.

وأوضح نتنياهو خلال تفقده لبطاريات لمنظومة القبة الحديدية في منطقة أشكلون، بأن حكومته ستغطي التكاليف المترتبة على إقامة غرف محصنة في حوالي 26 تجمعا سكنيا في المنطقة.

وقال نتنياهو, إذا استمر التصعيد مع قطاع غزة فإن إسرائيل مستعدة للقيام بعملية عسكرية على نطاق أوسع وأعمق، زاعماً بان الفصائل الفلسطينية هي التي صعدت في هذه الجولة.

وأضاف, :" قوات الحرب الصهيوني ستواصل عمليات القتل المستهدف, قائلاً :"يجب على كل من يخطط للاعتداء على المستوطنين الإسرائيليين ان يدرك, انه سيكون مستهدفا.